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Происшествия17 сентября 2022 11:27

В Воронежской области «Форд» сбил 52-летнего велосипедиста

По данным ГИБДД, пострадавший мужчина сам виноват в аварии
Юрий КОЗЛОВ
Велосипед-то почти цел, а вот его владельцу, судя по всему, предстоит длительное лечение.

Велосипед-то почти цел, а вот его владельцу, судя по всему, предстоит длительное лечение.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 16 сентября, в 21.10 в селе Елизаветовка Павловского района случилась авария, в которой пострадал мужчина.

По данным ГИБДД, 52-летний житель Елизаветовки ехал на велосипеде по проспекту Революции. На улице с громким для села названием он нарушил правила, создав помеху для «Форда-Фокуса». 20-летняя девушка из Павловска, рулившая иномаркой, не успела среагировать на странный маневр велосипедиста и сбила его. Мужчина получил травмы, потребовавшие его госпитализации.

Полицейские выясняют, почему велосипедист нарушил правила, тем самым создав себе большие проблемы со здоровьем.

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