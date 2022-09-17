Центр Воронежа из-за перекрытия движения встал в огромных пробках

Пробки в выходной стали неприятным сюрпризом для водителей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Решение закрыть центр Воронежа для движения автомобилей и автобусов, несмотря на отмену массового празднования Дня города, обернулось головной болью для водителей. Обычно свободные улицы, прилегающие к проспекту Революции, площади Ленина и улице Кирова, встали в огромных пробках.
Сейчас движутся с черепашьей скоростью около 5 км/час машины по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20-летия Октября, Донбасская, 20-летия ВЛКСМ, Большая Манежная, Степана Разина, Моисеева. А на Фридриха Энгельса пробка тянется на два километра.
Красный цвет - проезда нет...
Фото: Яндекс.Пробки
О том, на каких участках улиц в центре Воронежа закрыто движение 17 сентября, вы можете узнать здесь
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