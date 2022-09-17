Жителей Воронежской области предупредили о сильных дождях, грозах и граде

Гроза и град с сильными порывами ветра возможна с 6.00 до 18.00 18 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики предупредили о непогоде, которая накроет наш регион в воскресенье, 18 сентября. С 6.00 до 18.00 местами по Воронежу и области возможны сильные дожди, грозы, град и порывы ветра 15-20 м/c.

В МЧС, где получили этот доклад метеорологов, просят жителей Воронежской области быть внимательными и осторожными. С собой на улицу не стоит забывать захватить зонт, а по возможности, когда непогода разгуляется, лучше вообще остаться дома.

Пока обещанное бабье лето в Воронеж не торопится. После единственного дня 19 сентября, когда будет светить солнце, на будущей неделе пока прогнозируют пасмурную или дождливую погоду. Дневная температура будет держаться в районе +14…+16 градусов.

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