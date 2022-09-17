В Воронежской области разыскивают 14-летнюю девочку из Севастополя

Вероника Шпетная не возвращается домой уже трое суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 14-летней Вероники Шпетная. Она не возвращается домой с 14 сентября. Девочка из Севастополя могла уехать в Воронежскую область и, в частности, в Воронеж.

Приметы Вероники Шпетной: рост 165 сантиметра, худощавая, голубые глаза и светло-русые волосы. В носу у девочки есть пирсинг.

Одна из пользователей соцсетей сообщила, что перед ее машиной в Симферополе на улице Киевской дорогу переходила похожая девушка, одетая в черный костюм свободного кроя.

Хорошо, если бы Веронику, действительно, нашли в Симферополе, живой и здоровой. Но если она вдруг объявится в Воронеже или в районах нашей области, всех, кто ее увидят, просят позвонить волонтерам - 8-800-700-54-52 (звонки в России бесплатно) или в службу спасения – 112.

Напомним, в Воронеже разыскивают пропавшего без вести 29-летнего Александра Селезнева. Мужчина не выходит на связь с родными с 13 сентября.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!