Коронавирус в Воронежской области на утро 17 сентября: заболели 1 982 человека, никто не умер

Из 1 982 заболевших COVID-19 только 104 попали в больницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи вновь зафиксировали незначительный рост суточных заболеваний COVID-19. На утро субботы, 17 сентября, сообщили о 1 982 новых заразившихся, 104 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 16 сентября заболевших было 1 924, из них госпитализировали 99. Всего же число подхвативших ковид за все время пандемии в Воронежской области теперь 433 552.

За прошедшие сутки никто от последствий этой опасной болезни никто не умер. Не было смертей и на утро 16 сентября. Что не может не радовать. Умерших от COVID-19 по-прежнему 8 399.

На этот раз много людей выздоровели – 1 221. На утро 16 сентября, для сравнения, их было всего 741. Всего за время пандемии победили ковид 408 523 жителя Воронежской области.

Напомним, в региональном департаменте здравоохранения дали прогноз о том, что в ближайшие две недели будет пик новой волны COVID-19, а затем число заболеваний пойдет на спад. А губернатор Воронежской области Александр Гусев рекомендовал перейти на масочный режим сотрудникам организаций, имеющих отношение к региональным властям.

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