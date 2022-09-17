И.о. главного тренера воронежского «Факела» оштрафовали после победы над московским «Локомотивом»

На этот раз эмоции стоили Дмитрию Пятибратову 10 тысяч рублей. Фото: кадр с видео

Бюджет РФС решили немного пополнить за счет «Факеда». На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) главной футбольной организации страны приняли решение оштрафовать исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Пятибратова. Он заплатит 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча с московским «Локомотивом». Там по правилам во время матча должен находиться тренерский штаб. Однако эмоциональный Пятибратов не раз рвался на поле. Как он сообщил после матча, чтобы перекричать трибуны и указать игрокам на ошибки.

Также по итогам матча с «Локомотивом» в КДК приняли решение оштрафовать клуб «Факел» на 20 тысяч рублей за появление посторонних лиц на поле.

Таким образом, воронежская команда обогатит бюджет РФС на 30 тысяч рублей.

Кстати, первую игру под руководством Пятибратова «Факел» у «Локомотива» выиграл. Это была первая победа нашего клуба в элите российского футбола за 21 год. К сожалению, в следующем матче на Кубок «Факел» разгромно проиграл московскому «Спартаку».

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