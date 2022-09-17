В Воронеже продают за 89,5 миллионов рублей дом с прудом, пляжем и огромным садом

Дом хорош, но и стоит он немало. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Для желающих шикарно отдохнуть и не стесненных в деньгах хорошее предложение появилось на сайте объявлений «Авито». Там за 89,5 миллионов предлагают купить комфортабельный коттедж в Железнодорожном районе с собственным зарыбленным прудом, пляжем и огромным садом.

Дом занимает площадь 520 кв. м и располагается на участке 16 соток. Он трехэтажный, полы паркетные дубовые теплые, есть лестница и декоративные балки. Под стать и мебель. Она сделана из дуба и ясеня. Три входа сделаны из гранита, прошедшего термообработку. Внутри дома огромный балкон, прачечная с санузлом, бильярдная, библиотека и мастерская. Также есть гостиная, кухня и три спальни и санузла.

Охрана коттеджа налажена солидно. По всему периметру дома установлены видеокамеры, на изображение которых можно посмотреть с мобильного телефона. Также на улице стоит гараж. Здание облицовано немецкой силиконовой штукатуркой. Территория возле него освещается, дом также с подсветкой. А рядом лес и река Усманка.

Возле дома посажены сосны в японском стиле, плодовые и декоративные деревья и кустарники, поросшие мхом площадки из брусчатки. Там же расположен пруд глубиной 4,5 метра с рыбой. Вокруг него оборудован пляж. Есть на пруду и водопад. Лирический герой песни «Лесоповала» явно был бы не прочь привести туда свою любимую. Только лебедя не хватает.

Напомним, в Воронежской области за 300 миллионов рублей продают турбазу «Сосновый бор».

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