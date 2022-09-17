В Воронеже пожилой водитель «Лады» сбил на «зебре» юную девушку

"Лада" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 16 сентября, в 12.30 у дома № 10 на Московском проспекте под машину попала девушка.

Как выяснили полицейские, 71-летний воронежец ехал на своей «Ладе Калине» со стороны Урицкого в направлении улицы Лидии Рябцевой. Пожилой мужчина почему-то не затормозил перед «зеброй» без светофора. И сбил переходившую дорогу 21-летнюю девушку.

Место аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Жительница Воронежа получила травмы, ее отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему пенсионер грубо нарушил правила дорожного движения, обязывающие проезжать «зебру» только после того, как водитель убедится, что на ней нет пешеходов, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!