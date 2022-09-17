В Воронежской области закупят еще 83 новых автобуса

Губернатор заявил, что 83 новых автобуса областные власти планируют получить в ноябре-декабре 2022 года. Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В муниципалитетах Воронежской области в недалеком будущем появятся 83 новых автобуса. Их закупят на 26 аукционах. В региональном правительстве выделили на эти цели почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Почти все новые автобусы будут большими. 70 из них планируют использовать в городских перевозках, 10 – в междугородных. Закупят только три микроавтобуса.

Новые автобусы областные власти планируют получить в ноябре-декабре 2022 года. После этого их распределят между муниципалитетами.

Напомним, в июле в мэрии Воронежа заявили о скором выпуске на маршруты 63 новых автобусов.

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