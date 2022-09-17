Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 6:47

В районе Воронежской области незаконно завышали коммунальные тарифы на воду

После вмешательства прокуратуры людям вернули деньги
Юрий КОЗЛОВ
Незаконно начисленные деньги за "коммуналку" жителям Верхнехавского района вернули.

Незаконно начисленные деньги за "коммуналку" жителям Верхнехавского района вернули.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Верхнехавского района во время проверки обнаружили грубое нарушение жилищного законодательства. С сентября 2019-го по май 2022 года сотрудники муниципального казенного предприятия «Хаватеплосбыт» применяли повышенный коэффициент при расчете платежей за воду для людей, не имеющих индивидуальных приборов учета.

Работники прокуратуры направили представление в адрес руководства «Хаватеплосбыт» об устранении нарушений закон, а также иск в суд о взыскании с коммунальщиков незаконно полученных денег.

В результате повышающий коэффициент уменьшили, переплаченные деньги жильцам вернули.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!