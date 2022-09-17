В районе Воронежской области незаконно завышали коммунальные тарифы на воду

Незаконно начисленные деньги за "коммуналку" жителям Верхнехавского района вернули. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Верхнехавского района во время проверки обнаружили грубое нарушение жилищного законодательства. С сентября 2019-го по май 2022 года сотрудники муниципального казенного предприятия «Хаватеплосбыт» применяли повышенный коэффициент при расчете платежей за воду для людей, не имеющих индивидуальных приборов учета.

Работники прокуратуры направили представление в адрес руководства «Хаватеплосбыт» об устранении нарушений закон, а также иск в суд о взыскании с коммунальщиков незаконно полученных денег.

В результате повышающий коэффициент уменьшили, переплаченные деньги жильцам вернули.

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