В четырех районах Воронежской области и в Нововоронеже начался отопительный сезон

Есть надежда, что терпеть холод в воронежских квартирах осталось недолго. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рамонском, Новохоперском, Петропавловском, Таловском районах и в Нововоронеже начался отопительный сезон. Пока батареи потеплели в социальных объектах – школах, детсадах, больницах и поликлиниках. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики правительства Воронежской области.

Подготовку сетей к холодам практически закончили во всех районах Воронежской области. Полностью завершили ее в Борисоглебском городском округе, в Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Воробьевском, Грибановском, Каменском, Каширском, Нижнедевицком, Ольховатском и Панинском районах. Не готовы к пуску тепла во всей нашей области только десять зданий социальной сферы. Впрочем, есть и другие претензии к работе коммунальщиков.

- Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону в нашем регионе в целом составляет 99%: 8411 домов Воронежской области уже можно начинать отапливать. Немного отстают Воронеж и Новоусманский район – прошу ответственных за проведение этой работы в максимально короткие сроки завершить все работы. Сейчас готовность домов к пуску тепла в этих муниципалитетах составляет 99% и 97,7% соответственно, – сообщил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.

Претензии к коммунальщикам в Воронеже, видимо, связаны с тем, что в масштабах города-миллионника 1 процент неготовых к пуску тепла домов – это тоже немало. Напомним, по действующим законодательным нормам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура не менее пяти дней опускается ниже восьми градусов. Пока до такого показателя в столице Черноземья далеко.

Кстати, в 2021 году тепло в Воронеже дали в социальные объекты 20 сентября. В жилые дома чуть попозже – 23-го. Тем временем из-за вспышки ОРВИ отправили на карантин 68 классов в 16 воронежских школах.

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