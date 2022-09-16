В Воронеже разработают проект реставрации библиотеки для слепых

В Воронеже выдано разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Публичная библиотека им. Никитина», что находится по адресу улица Свободы, 8. Об этом рассказали в Управлении ОКН 16 сентября.

Сейчас в здании находится Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. Короленко. Работы по подготовке проекта надо завершить до конца декабря.

Заказчиком выступает региональный департамент строительной политики. Подрядчиком компания «Зодчие Черноземья». Компания выполнит работы за 2,5 млн рублей.