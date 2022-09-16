Сорвавшего с шеи прохожего золотую цепочку воронежца заподозрили в еще одном преступлении

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Задержанный 28-летнией воронежец причастен к совершению еще одного преступления. Это выяснили полицейские. Мужчина оказался серийным грабителем. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, молодой человек ночью на проспекте Революции подошел к 36-летнему прохожему и спросил, есть ли у того деньги. После отказа злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо воронежцу и, сорвав золотую цепочку с шеи, скрылся с места происшествия.

Полицейские оперативно задержали грабителя, возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») и отправили в СИЗО. Однако спустя некоторое время установили, что мужчина причастен еще к одному нападению. Оно тоже произошло на проспекте Революции. На этот раз его жертвой стала 34-летняя горожанка. У нее мужчина похитил золотую цепочку с медальоном. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. Так он стал фигурантом еще одного уголовного дела. На этот раз за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ).