Волейболистки «Воронежа» проиграли второй матч подряд на старте чемпионата

Только что команда Череповца победила волейболисток из Воронежа. Фото: ВК "Воронеж" ВКонтакте. Фото: кадр с видео

Во втором матче стартовавшего в Череповце чемпионата Высшей лиги «Б» волейболистки «Воронежа» снова уступили. К сожалению, у нашей команды в матче с местной «Северянкой-2» практически не оказалось игроков, которые могли бы выходить на замену. В результате некоторые волейболистки играли не на привычных позициях. Это не могло не сказаться.

В первой партии команды долго шли ноздря в ноздрю. Но в концовке последовал рывок хозяек площадки и 25:19 в их пользу – 1:0. Второй сет наши волейболистки и вовсе провалили. По сути, только со счета 2:14 у них что-то стало получаться. Но было уже поздно – 12:25 и 0:2.

В третьей партии волейболистки «Воронежа», казалось, наладили игру. Неплохо работал блок, и наша команда сумела «размочить» счет – 25:19 в ее пользу и 1:2.

Увы, четвертый сет получился еще более провальным, чем второй. У «Воронежа» ничего не получалось и волейбольный разгром (10:25) это подтверждает. Итог – 1:3 в пользу «Северянки-2»

Напомним, в первом матче «Воронеж» проиграл 2:3 «Шуяночке» из Ивановской области. Пока в активе наших волейболисток только одно очко.