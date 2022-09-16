В Воронеже продезинфицировали школу № 29 из-за подозрения на острую болезнь у учителя

Помещения школы № 29, что находится на улице 45-й Стрелковой дивизии, 102 в Коминтерновском районе Воронежа, продезинфицировали из-за подозрения на острое заболевание у одного из педагогов. Информацию подтвердили 16 сентября в пресс-службе мэрии.

Там пояснили, что мероприятия провели специалисты в соответствии с требованиями дли профилактики. Это даст дополнительные меры безопасности сотрудников и контактных учащихся. По данным горадминистрации, сейчас нет необходимости вводить в школе карантин.

– У нас нет и не может быть подтвержденной информации о диагнозе педагога, более того мы не в праве разглашать медицинские сведения, даже если бы обладали ими. Отметим, что сотрудники образовательного учреждения ежегодно в обязательном порядке проходят медобследование, которое позволяет выявить различные заболевания на ранних стадиях и с одной стороны сберечь здоровье учителей, а в случае, например, с инфекционными заболеваниями – и здоровье его коллег и учеников, – пояснили в горадминистрации.

Также там отметили, что по результатам обследований, которые были пройдены педагогом, ни в мае, ни в августе 2022 года в школу не поступали сведения о выявлении у педагога какого-либо заболевания. Кроме того, учитель с мая не посещал учебное заведение. Сначала он отсутствовал по семейным обстоятельствам, потом был в отпуске, а сейчас находится на больничном.