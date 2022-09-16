Воронежские стрелки завоевали золото и серебро на третьем этапе Открытого Кубка России

Серафима Тарасенко в золотом матче была гораздо точнее соперниц. Фото: cspsk-vrn.ru

В Республике Адыгея завершился третий этап «Открытого Кубка страны» по стендовой стрельбе. Воронежцы завоевали две медали в упражнении «трап», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Среди юниорок на траншейном стенде победила Серафима Тарасенко. Квалификацию она прошла лидером, поразив 114 мишеней из 125. В полуфинале Серафима разбила 17 тарелочек — это был третий результат на этой стадии борьбы.

В золотом матче наша спортсменка выступила отлично. На ее счету 27 точных выстрелов, а у занявшей второе место Софьи Ивойловой из Липецкой области 24. Замкнула тройку сильнейших Лада Денисова из Москвы всего с 14 пораженными мишеней.

Второе место в том упражнении среди мужчин старше 45 лет занял Юрий Базас. С результатом 101 пораженная мишень из 125 первое место занял Григорий Зимирев из Краснодарского края. А Юрий Базас вместе с Александром Паршиковым из Крыма разбил одинаковое количество тарелочек — 95 из 125. Зато в перестрелке воронежский спортсмен и занял второе место.

Cерафима Тарасенко и Юрий Базас показали класс на третьем этапе Кубка в Адыгее. Фото: cspsk-vrn.ru

Впереди стрелков ждет финал «Открытого Кубка страны». Он пройдет в Адыгее, но сроки его пока не определили.

Кстати, наши спортсмены повторили свои медальные результаты первого этапа «Открытого Кубка страны», который проходил в июле в Липецке. Во втором они не участвовали.