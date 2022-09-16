Представительница Воронежской области попала в полуфинал международного конкурса красоты

Фото: https://www.missoffice.org/contestants/2022/46694/

В полуфинал международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис» попала представительница Воронежской области, работающая в налоговой службе Валерия Выборнова, рассказали в пресс-службе ведомства 16 сентября.

Валерии 26 лет. Красавица трудится старшим государственным налоговым инспектором УФНС России по Воронежской области. В ее обязанностях – выявление схем незаконного уклонения от налогообложения. Девушка не раз участвовала в спортивных, творческих, благотворительных мероприятиях службы. А в свободное от работы время играет в бильярд и занимается спортом.

- Для меня огромная честь представлять одной из первых свою профессию на таком масштабном конкурсе. Для меня участие в конкурсе - это возможность транслировать девушкам, что не стоит бояться нового, что не только красота «спасёт мир», но духовное наполнение имеет вес. Что каждая из нас уникальна и прекрасна по-своему, главное не терять себя! - сказала Валерия Выборнова.

Единственный в мире Международный конкурс красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис» проводится с 2010 года. В его задачи входит популяризация образа успешной деловой женщины в регионах России и странах зарубежья.

Организаторами «Мисс Офис» уже отобраны 115 полуфиналисток, которым предстоит пройти интернет-голосование. Оно решит, кто войдёт в 30-ку финалисток и приедет в Москву для борьбы за главный приз – 3 млн рублей, корону и право стать лицом рекламной кампании генерального спонсора.

Открытое интернет-голосование за полуфиналисток будет проходить с 19 сентября по 9 октября.