Воронежец лишился денег, пытаясь через интернет обменять рубли на лиры

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В полицию обратился 29-летний воронежец, который в интернете хотел обменять валюту, а нарвался на мошенников. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 16 асентября.

Он рассказал, что для поездки в другую страну ему было необходимо обменять российские рубли на лиры. Когда мужчина нашел интересующий его канал, он списался с менеджером. Тот сообщил, что ему необходимо просто перевести на их расчетный счет сумму, которую он желает обменять. Потерпевший перевел более 63 000 рублей. Как только деньги поступили на счет мошенников, они заблокировали номер телефона потерпевшего. Поняв, что его обманули, мужчина обратился с заявлением в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний.