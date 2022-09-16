Волейболистки «Воронежа» проиграли первый матч сезона

Cледующие два матча наши волейболистки сыграют с "Северянкой-2" из Череповца. Фото: cspsk-vrn.ru

В Череповце стартовал чемпионат России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б», в котором участвует клуб «Воронеж». Наши девушки проводили стартовую встречу с «Шуяночкой» из Ивановской области.

- Первую партию наши спортсменки выиграли со счетом 25:23. Вторую они провели еще увереннее— 25:18. А вот в третьей наступил перелом - наши волейболистки не смогли довести до победы и уступили – 20:25. В четвертой партии наши девушки и вовсе смогли забить лишь 13 мячей. Судьба встречи решилась на тай-брейке, он закончился в пользу соперниц - 15:9, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В Череповце воронежские волейболистки проведут две встречи с местной «Северянкой-2» - они состоятся 16 и 18 сентября, а 17 сентября сыграют второй матч с «Шуяночкой».