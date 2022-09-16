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Общество16 сентября 2022 14:13

Полиция проверяет информацию о нападении женщины на ребенка в воронежском райцентре

Причиной этого якобы стало обвинение мальчика в поджоге здания
Евгения ФРОЛОВА

Правоохранители начали проверку после поступления информации о нападении женщины на школьника возле магазина в селе Александровка Павловского района. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 16 сентября.

– По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, – пояснили в региональном главке.

В социальных сетях местные жители выложили видео, на котором женщина набрасывается на мальчика, который ехал на велосипеде. По их словам, ребенок вместе с сыном дамы якобы подожгли здание бывшей школы. И она решила его за это проучить, повалила на землю и начала читать нотации. На кадрах видно, как мальчика пытается «отбить» собака, а потом в дело вмешивается прохожая пенсионерка.