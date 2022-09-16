В музее можно сравнить Воронеж и Санкт-Петербург

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 сентября в краеведческом музее открылась новая выставка, посвященная 350-летию Петра I. Проект «Два города Петра» краеведческого музея сделал совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Выставка рассказывает о развитии пространства Воронежа и Санкт-Петербурга - городов, на которые царь Петр Великий оказал решающее влияние. Воронеж по воле монарха стал колыбелью военно-морского флота России. Санкт-Петербург был основан Петром I как новая столица Российского государства. Проект состоит из двух разделов.

Выставка «Город Петра» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга посвящена красивейшему городу на Неве. Экспозиция представляет чертежи, планы, изображения Петербурга первой четверти XVIII века, подлинные предметы петровской эпохи, а рядом с ними около 100 гравюр и фотографий Петербурга конца XIX - начала XX веков . Выставка рассказывает о Санкт-Петербургском, Адмиралтейском и Васильевском островах, Московской и Выборгской сторонах.

- Второй раздел посвящен Воронежу. Гостям предлагается выявить параллели между Северной столицей и колыбелью Российского флота. Экспозиция рассказывает о развитии города, начиная от крепости XVII века. На выставке представлены исторические планы и карты, гравюры, фотографии и открытки с изображением дореволюционных зданий Воронежа и петровских мест. Атмосферу эпохи призваны отразить предметы быта XVII – начала ХХ веков, - отметили в музее.

Выставка продлится до 9 октября.