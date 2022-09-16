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Общество16 сентября 2022 13:51

В Воронежской области выросло количество преступлений на транспорте на 30%

Стало больше тяжких преступлений и незаконного оборота оружия
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

За 8 месяцев 2022 года на Воронежском транспортном узле зарегистрировали 166 преступлений, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре региона 16 сентября.

Среди них было категории особо тяжких – 3 преступления, тяжких - 25, средней тяжести - 20 и небольшой тяжести – 118. Правоохранительными органами расследовано 147 преступлений, раскрыто – 89,8 %, приостановлено - 15.

Уменьшилось количество зарегистрированных краж на транспорте на 27,5 % до 29. Снизилось и число фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Таких зарегистрировано 22 преступления. Раскрываемость составила 88,2 %.

Значительно выросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, число которых составило 6.