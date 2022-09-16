Воронежцам рассказывают о жизни великой княгини Ольги

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 сентября в дворцовом комплексе Ольденбургских открылась выставка «Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте». Проект в выставочном зале Дома с ризалитами посвящен 140-летию Ольги Александровны.

Основой выставки стали письма великой княгини к брату, императору Николаю II и племянницам, дневниковые записи и мемуарная литература.

- Фотографии из личного архива Ее Императорского Высочества, ее детские рисунки и картины, созданные в последующие годы, открытки по рисункам Ольги Александровны, являются своеобразными иллюстрациями к эпистолярному наследию великой княгини, позволяя взглянуть на события ее жизни глазами современника, лучше понять, какие чувства и мысли сопровождали те или иные события долгой и сложной жизни «последней великой княгини России», - отметили во дворце.

Выставка продлится до 30 октября.