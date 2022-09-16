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Общество16 сентября 2022 13:12

Воронежец выиграл 2 млн рублей, позвонив на радио

Мужчина угадал песню в прямом эфире
Мария Щербакова

Воронежец Николай Сиворогов выиграл 2 млн рублей, угадав песню на радио. Он позвонил во время прямого эфира игры «Много денег». Об этом стало известно в четверг, 14 сентября.

Николай далеко не единственный житель Воронежской области, кому удалось выиграть крупную сумму денег. Так, в июне 2022 года учительница Наталия Алексеева обыграла знатоков «Что? Где? Когда» и получила 500 тыс. рублей.

Кроме того, практически каждый год воронежцы покупают счастливые лотерейные билеты. К примеру, в феврале воронежец выиграл 3,5 млн рублей.