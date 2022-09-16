Воронежцам напомнили, когда в многоэтажках включат отопление

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
Отопительный сезон в Воронеже начнется, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже восьми градусов и будет держаться на таком уровне в течение пяти дней, согласно федеральным нормам. Об этом напомнили в мэрии 16 сентября.
– О принятии решения о запуске отопления будет обязательно сообщено, – пояснили там.
Что касается температуры воздуха, то в ближайшие дни на улице будет хоть и сыро, но +17, а ночью не ниже -11-12 градусов. Правда с ветром до 15-18 метров в секунду.
Между тем, в воронежских школах уже начали отправлять на карантин классы из-за вспышки ОРВИ. Таких на 16 сентября 68 в 16 школах.