В воронежском райцентре женщина из ревности ударила ножом свою подругу

Подозреваемую уже задержали Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В Россоши 48-летняя женщина из ревности ударила ножом свою знакомую. Пострадавшая, 50-летняя местная жительница, скончалась в больнице в тот же день. В полицию о пациентке с ножевым ранением сообщили медики. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 16 сентября.

Убийство произошло 11 сентября в одном из домов на улице Малышенкова. Хозяйка дома приревновала к погибшей своего гражданского супруга. В это время компания распивала спиртное. Женщина посчитала, что сожитель оказывает знаки внимания гостье. Разозлившись, хозяйка схватилась за кухонный нож. Ее уже задержали и заключили под стражу.

Медицинскую помощь пострадавшей оказали вовремя, однако это не помогло. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате ранения легкого.

Как рассказали в региональном следственном комитете, по факту возбудили уголовное дело по статье «убийство». Максимально по ней грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанная во всем созналась. Она заявила, что не хотела смерти знакомой.