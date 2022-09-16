На карантин по ОРВИ отправили 68 классов из 16 школ в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

На 16 сентября и-за вспышки ОРВИ приостановлена учебная деятельность в 68 классах 16 школ в Воронеже. Об этом рассказали в мэрии.

Там отметили, что ситуация не критичная. И напомнили, что в областном центре действуют 6117 классов в 120 школах.

По словам руководителя управления образования и молодёжной политики Воронежа Любови Кулаковой, школы города так или иначе сталкиваются ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом ежегодно, поэтому в этом случае выработаны четкие алгоритмы действий.

– Городские учреждения образования, как и в прошлые годы, предпринимают меры по обеспечению в школах санитарной безопасности: утренний фильтр на входе, разделение потоков учащихся и т. д. Также совместно с департаментом здравоохранения в школах для всех желающих учащихся организована вакцинация от гриппа. Вместе с тем, мы, например, не можем контролировать круг общения детей за пределами школы и заметить болезнь учащегося до проявления очевидных симптомов. Ежедневно мы проводим мониторинг заболеваемости и передаем эти сведения главе Воронежа Вадиму Кстенину.

Это мера, позволяющая разобщить учащихся и снизить распространение инфекций, вынужденная, действенная, но не всегда комфортная для каждого ученика, родителя или педагога. Поэтому мы в очередной раз обращаемся к родительскому сообществу с просьбой проявить максимум ответственности: не отправлять детей с повышенной температурой и признаками ОРВИ на уроки, прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний, ограничить необязательные контакты, - пояснила Любовь Кулакова.

Напомним, в соответствии с санитарными правилами, в классе приостанавливается учебная деятельность, если 20% и выше детей заболели вирусными заболеваниями - ОРВИ, гриппом и/или ковидом.