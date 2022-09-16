Болельщикам воронежского «Факела» объяснили, как попасть на выездной матч с «Сочи»

На стадион "Фишт" не удастся попасть без Карты болельщика. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В «Факеле» традиционно провели небольшой ликбез для болельщиков, желающих поддержать команду на выездном матче с «Сочи».

Напоминаем, игра на стадионе «Фишт» (Олимпийский просп., 15, п. г. т. Сириус) пройдет 18 сентября, начнется она в 16.30. Для болельщиков команд-гостей на спортивной арене выделен сектор C-202. Входить на арену воронежским любителям футбола лучше через павильон № 5 со стороны Олимпийского парка.

Купить билет на игру можно онлайн - по ссылке. Стоит он 400 рублей. Болельщиков начнут пускать на матч за 1,5 часа до начала игры.

И главное – у вас не получится попасть на матч, если раньше не оформили себе Карту болельщика. На стадион «Фишт» без нее не пропустят.

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