С наступлением осени коммунальщики автивизировали уличную уборку в центре Воронежа

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

С наступлением осени воронежские коммунальщики провеели корректировку повседневных планов и мобилизацию всех имеющихся ресурсов для поддержания порядка в связи с опадением листвы обильными осадками.

Так, в Ленинском районе в ночную смену, как правило, задействовано порядка 15 единиц специализированной техники и 10 рабочих. Они собирают мусор, пескосмет, подметают и моют дороги и тротуары.

В дневную смену, с увеличением объема работ возрастает и количество участников процесса наведения чистоты до 25 единиц специализированной техники и 70 рабочих. Днем сотрудники комбината дополнительно стригут газоны (ул. Плехановская, Кирова, Фр. Энгельса, Никитинская), пылесосят тротуары и выполняют их фрагментарный ремонт; отмывают остановочные павильоны, ликвидируют несанкционированные свалки, незаконную рекламу и многое другое.

За 15 сентября с территории района вывезли 108 кубометров мусора, 25 т пескосмета, израсходовано 93 кубометра воды.