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Общество16 сентября 2022 10:53

В Воронеже назначили председателя Левобережного райсуда

Должность заняла Ирина Мещерякова
Мария Щербакова
Мещерякова почти два года работала с приставкой "и.о."

Мещерякова почти два года работала с приставкой "и.о."

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председателем Левобережного райсуда Воронежа стала Ирина Мещерякова. Решение о ее назначении приняли на заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области в среду, 14 сентября.

Ранее Мещерякова руководила райсудом, как «исполняющая обязанности председателя». В этом статусе она работала с октября 2020 года, когда бывший председатель Сергей Горохов подал в отставку. Мещерякова была его замом.

С чем был связан уход Серея Горохова официально не сообщается. Однако по слухам, силовики заподозрили его в мошенничестве с распределением денежных вознаграждений.