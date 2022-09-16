В Воронеже назначили председателя Левобережного райсуда

Мещерякова почти два года работала с приставкой "и.о." Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председателем Левобережного райсуда Воронежа стала Ирина Мещерякова. Решение о ее назначении приняли на заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области в среду, 14 сентября.

Ранее Мещерякова руководила райсудом, как «исполняющая обязанности председателя». В этом статусе она работала с октября 2020 года, когда бывший председатель Сергей Горохов подал в отставку. Мещерякова была его замом.

С чем был связан уход Серея Горохова официально не сообщается. Однако по слухам, силовики заподозрили его в мошенничестве с распределением денежных вознаграждений.