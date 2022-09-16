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Общество16 сентября 2022 10:26

Приставы заморозили строительство дома в центре Воронежа

Владелец участка не учел права соседки
Евгения ФРОЛОВА
Фото УФССП

Фото УФССП

Судебные приставы запретили строительство частного жилого дома в центре Воронежа. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального УФССП.

Как оказалось, 29-летний мужчина решил построить жилой дом. При этом возведение его он начал без учета законных прав своей 73-летней соседки.

Пенсионерка не согласилась с этим и подала в суд. А тот запретил строительные работы из-за возможного причинения ущерба соседним строениям. Приставы незамедлительно приостановили работы на спорной стройке.