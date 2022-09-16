Воронежский пес-рекордсмен получил долгожданное лекарство из Узбекистана

Фото: из личного архива Андрея Резова Фото: Предоставлено

Воронежский пес-рекордсмен породы кане-корсо Фараон получил долгожданное лекарство. Редкий препарат «Стекловидное тело» доставили в Воронеж из Узбекистана. Пес уже начал лечение. О состоянии Фараона и планах на дальнейшую спортивную карьеру «Комсомолке» рассказал хозяин пса Андрей Резов в пятницу, 16 сентября.

Фараон получил травму глаза в августе, заигравшись с другой собакой. Псу сделали операцию, однако этого оказалось недостаточно. Потребовалось редкое лекарство, которое производят в Чехии и Белоруссии. Найти его Резову помоги хозяева детей Фараона, которые сейчас живут в Москве.

Теперь Фараону предстоит долгий курс лечения. Андрей Резов отметил, что пес в любом случае не оставит спорт.

- Когда глаз Фараона будет вне опасности, когда пес сможет видеть, пройдет достаточно времени для восстановления, мы будем принимать решение совместно с врачами, продолжать ли серьезно заниматься спортом и готовиться к соревнованиям, либо переходить на легкую физическую подготовку и тренировки других собак, - отметил Резов. – Будем в любом случае тренироваться, чтобы поддерживать организм Фараона в отличном состоянии.

Отметим, Фараон – единственный в своей породе пес, которые сумел взять рекордную высоту – барьер в 193 см.