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Общество16 сентября 2022 9:47

В Воронеже снова выставили на продажу турбазу «Сосновый бор» за 300 млн рублей

Пока участок в 25 га никто не купил
Евгения ФРОЛОВА

Расположенную пригороде Воронежа турбазу «Сосновый бор», которой с февраля 2022 года пытаются найти нового владельца, снова выставили на продажу. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов объявлений.

За объект на 25 гектарах земли хозяева на этот раз просят 300 млн рублей. Зимой цена была значительно ниже – 250 млн рублей.

Как отмечает автор объявления, земля расположена рядом с берегом реки. Среди преимуществ объекта он называет красоту и экологичность места, а также близость от трассы М4 «Дон». Ранее он говорил о перспективах развития, как например, строительство бассейна, ресторана на 150 мест и новых гостевых домов.