Воронежским школьникам – «зеленый» свет

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Спикер Воронежской городской Думы Владимир Ходырев принял граждан избирательного округа №1 в очном формате. Встреча прошла в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

Воронежцы адресовали спикеру свои вопросы, которые касались безопасности движения возле образовательных учреждений, благоустройства и установки детского оборудования на площадках.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Должны быть пешеходные переходы

Жительница микрорайона Сомово рассказала о том, что дети с улицы Садовая и Дачного проспекта, направляющиеся в местную школу и обратно, вынуждены пересекать дорогу с интенсивным движением. Женщина попросила установить на этом участке дорожные знаки, ограничивающие скорость. А также посодействовать в обустройстве пешеходного перехода на разворотном кольце школьного автобуса на Дачном проспекте. Владимир Ходырев оперативно отреагировал на просьбу и направил запрос в адрес управления дорожного хозяйства.

В думской пресс-службе также отметили, что сейчас депутаты городского парламента организовали мониторинг, чтобы узнать, насколько безопасны дороги возле школ на их округах. По итогам будет составлено коллективное обращение от парламентариев в администрацию города.

Еще один вопрос от жительницы Сомова касался нехватки дворников в их микрорайоне. Она попросила спикера повлиять на управу Железнодорожного района, чтобы их количество увеличили и закрепили за уборкой тротуаров зимой трактор. Владимир Ходырев взял оба вопроса на контроль.

Помогите уберечься от сосулек

Поступил запрос и от избирателей, проживающих в «учительском» доме № 4 по улице Федора Тютчева в микрорайоне Боровое. Они обратились за содействием в установке ограждения вдоль фасада здания. По словам горожан, зимой дом в буквальном смысле «обрастает» сосульками, а это угрожает здоровью прохожих. Парламентарий пообещал найти положительное решение данного вопроса.

А жители дома №4 по улице Электровозная посетовали на нехватку горки и качелей для малышей, а также спортивных тренажеров для подростков и взрослых во дворе их многоэтажки. Они попросили парламентария включить их просьбу в план наказов избирателей. Владимир Ходырев пообещал положительно решить вопрос.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В Сомово возводят газовую котельную

Рассказал Владимир Ходырев и о том, какие работы уже проведены по обращению избирателей. Например, на одном из приемов его просили об обустройстве тротуара от переулка Станционный до улицы Хабаровская, д. 1 (остановка «Магазин «Лесной») в микрорайоне Сомово. Сейчас работы уже ведутся. Также специалисты приступили к асфальтированию площадки под установку мусорных контейнеров на улице Калининградская, 102 в Отрожке.

Положительно завершились и многолетние обращения депутата в администрацию Воронежа по поводу строительства газовой котельной вместо угольной, отапливающей среднюю школу № 21 в Сомово. Сейчас она возводится в переулке Педагогический.

Ирина Шабанова