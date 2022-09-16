В воронежский Благовещенский собор привезли мироточивую икону Божией Матери

Помолиться у иконы могут все желающие Фото: с сайта Воронежской епархии.

В Благовещенский кафедральный собор привезли мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Торжественная встреча прошла перед вечерним богослужением в четверг, 15 сентября. Об этом сообщили в Воронежской епархии.

Святыню привезли из подмосковного села Бачурино. В Благовещенском соборе она будет находиться до 22 сентября. Помолиться у иконы могут все желающие. Днем у святыни духовенством Воронежской епархии совершаются молебны.