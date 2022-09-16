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Общество16 сентября 2022 9:21

В воронежский Благовещенский собор привезли мироточивую икону Божией Матери

Святыня пробудет там до 22 сентября
Мария Щербакова
Помолиться у иконы могут все желающие

Помолиться у иконы могут все желающие

Фото: с сайта Воронежской епархии.

В Благовещенский кафедральный собор привезли мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Торжественная встреча прошла перед вечерним богослужением в четверг, 15 сентября. Об этом сообщили в Воронежской епархии.

Святыню привезли из подмосковного села Бачурино. В Благовещенском соборе она будет находиться до 22 сентября. Помолиться у иконы могут все желающие. Днем у святыни духовенством Воронежской епархии совершаются молебны.