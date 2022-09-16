Из Воронежской области в зону СВО отправили 950 добровольцев

Фото - правительство Воронежской области

Из Воронежской области для участия в специальной военной операции на Украине отправили уже почти 950 добровольцев. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев 16 сентября.

Глава региона поддержал призыв других руководителей субъектов РФ о формировании властями для СВО отряда из 1 тысячи добровольцев.

Наши земляки, уехавшие на Украину, в дополнение к федеральным выплатам получают и региональные (100 тысяч рублей разово и 20 тысяч рублей в месяц в течение полугода + помощь семьям). Бойцам также передали уже более 125 тонн гуманитарного груза. А воронежские предприниматели закупили оборудования на 34 миллиона рублей.

Также Александр Гусев сообщил, что сейчас в эту работу вовлечены 29 исполнительных органов власти, 40 органов власти в муниципалитетах, 444 администрации сел, МФЦ, центры занятости и сотрудники правоохранительных органов.