Более 1,9 тыс. жителей Воронежской области получили положительные тесты на ковид

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 99 воронежцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки еще 1 924 жителя Воронежской области получили положительные тесты на ковид. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 431 570. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 16 сентября.

Выписали с больничного 741 человека. При этом госпитализировали с тяжелой формой заболевания 99. Умерших за прошедшие сутки нет. Общее количество жертв коронавируса сейчас составляет 8 399. Для сравнения, днем ранее заболевших было 1 648, а выздоровевших 654.

Напомним, по расчетам департамента здравоохранения, пик текущей волны коронавируса в регионе будет достигнут в течение ближайших двух недель. Затем заболеваемость пойдет на спад.

Пока же губернатор Александр Гусев рекомендовал сотрудникам учреждений, подведомственных региональному правительству, перейти на масочный режим.