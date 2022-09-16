Поездка в воронежской маршрутке обернулась для 82-летнего пенсионера больничной койкой

Пенсионеру потребовалась помощь медиков Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже 82-летний мужчина оказался в больнице после поездки в городской маршрутке. Водитель ЛиАЗа (маршрут №8), 38-летний местный житель, резко затормозил, пассажир упал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ЧП произошло в 7.10 четверга, 15 сентября, у дома №51 «А» на улице 232 Стрелковой Дивизии. Маршрутка ехала по Московскому проспекту со стороны Латненской в направлении Киселева.

При падении пенсионер получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.