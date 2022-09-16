На месте развлекательного комплекса в центре «Воронежа» планируют построить 10-этажку

Союз архитекторов Фото: Предоставлено

На месте развлекательного комплекса «Парнас» в центре Воронежа может появиться 10-этажное офисное здание. Речь идет о территории на Карла Маркса. Застройщик, компания «Гипрокоммундортранс», представил концепцию на заседании архитектурной комиссии. Об этом сообщили в Союзе архитекторов.

Архитектор Сергей Лобин показал два варианта концепции: здание в 10 и 16 этажей.

- Учитывая расположение объекта, окружающую застройку и перспективу развития улицы Карла Маркса, как пешеходной, дана рекомендация проработки здания меньшей из возможных этажностей, - рассказали в Союзе архитекторов.

Кроме того, члены комиссии обратили внимание на то, что варианты фасадов необходимо рассмотреть, учитывая архитектору на улице Кольцовская.

– На комиссии мы будем рассматривать проекты в любой стадии проработки. Важно на первом этапе обсудить все возможные сложности и тогда реализация проекта будет более успешной, – отметил заместитель председателя правительства Воронежской области, председатель ВООСАР Константин Кузнецов.