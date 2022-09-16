Под Воронежем при столкновении легковушки с грузовиком пострадала 2-летняя девочка

В обстоятельствах аварии разбирается полиция Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП в Семилукском района на дороге «Обход города Воронежа» пострадала 2-летняя девочка. Ребенка с травмами доставили в больницу. Авария произошла в 8.05 четверга, 15 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

«Лада-Веста» ехала со стороны ПГТ Латное в направлении Семилук. По предварительным данным, водитель, 39-летняя жительница Латного, на перекрестке не равнозначных дорог не уступила ГАЗ-2752.

Пострадавшая девочка – пассажир легковушки. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.