В воронежском Боровом на месте пожара нашли труп 56-летнего мужчины

Причины пожара устанавливаются Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В микрорайоне Боровое в Воронеже на месте пожара обнаружили труп мужчины. Двухэтажный жилой дом на улице Александра Иванова загорелся в четверг, 15 сентября. Спасатели получили сообщение в 18.41. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Погибший – 56-летний хозяин дома. Причины пожара сейчас устанавливаются. В ведомстве добавили, что огонь повредил первый этаж дома по всей площади.

Пожар потушили уже в 19.03. На месте работали восемь спасателей, использовали две пожарные машины.