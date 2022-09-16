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Происшествия16 сентября 2022 7:12

В воронежском Боровом на месте пожара нашли труп 56-летнего мужчины

Огонь уничтожил первый этаж жилого дома
Мария Щербакова
Причины пожара устанавливаются

Причины пожара устанавливаются

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В микрорайоне Боровое в Воронеже на месте пожара обнаружили труп мужчины. Двухэтажный жилой дом на улице Александра Иванова загорелся в четверг, 15 сентября. Спасатели получили сообщение в 18.41. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Погибший – 56-летний хозяин дома. Причины пожара сейчас устанавливаются. В ведомстве добавили, что огонь повредил первый этаж дома по всей площади.

Пожар потушили уже в 19.03. На месте работали восемь спасателей, использовали две пожарные машины.