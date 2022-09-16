Синоптики спрогнозировали для воронежцев теплые и дождливые выходные

Прогноз дали в региональном Гидрометцентре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Воронежской области ждут теплые, но дождливые выходные. В воскресенье в некоторых районах возможны гроза и сильный ветер. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

В субботу, 17 сентября, в регионе будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов, днем 16-21. В Воронеже ночь ожидают небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 11-13 градусов, днем 17-19.

В воскресенье, 18 сентября, в Воронежской области облачно. Синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, днем возможны грозы. Ветер южный 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, днем 19-24. В областном центре 11-13 и 18-20 соответственно. В городе преимущественно без осадков.