Воронежцев пригласили на фестиваль короткометражек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 16 по 18 сентября в кинотеатре «Спартак» пройдет Международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts ISFF. С 2021-го года фестиваль начал расширять свои границы, теперь показы будут проходить в 13 городах, в том числе и в столице Черноземья.

- Наш фестиваль уже четыре года является местом встреч для сотен людей, как зрителей, так и киносоздателей. Ежемесячно мы осматриваем около 100 фильмов и самое лучшее и яркое доносим до зрителей. И я очень рада, что теперь наши показы будут проходить и в Воронеже, и мы сможем делиться нашими историями и влюблять зрителей в жанр короткого метра, - отметила создатель фестиваля Рина Гришина.

Программа показов осеннего марафона получилась очень разнообразной: воронежские киноманы увидят 17 лучших короткометражек из 10 стран - Испании, Франции, Великобритании и других. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Зрители смогут окунуться в жизнь адаптивной спортсменки и певицы, обучающей людей с ограниченными возможностями («Там, где наш дом»), понять, как с помощью волос можно выразить состояние души («Эти безумные парикмахеры»), выяснить, что ожидает охотников следующей ночью («Пожиратель»), проследить за историей пенсионера, хранящего унаследованное золото («Au79»), узнать, удастся ли отшельнику вернуть потерявшуюся маленькую девочку домой («СКАЗ: Песня Сирин») и понаблюдать за героем в ловушке предопределенной и целенаправленной жизни («Заражение»).