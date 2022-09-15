Воронежец отдал 340 тысяч рабочему для строительства бассейна, а тот сбежал

33-летний воронежец нашел специалиста для строительства бассейна через знакомых. Обсудил с ним детали и стоимость, отдал ему около 340 тысяч рублей в качестве аванса. Строитель приступил к работе, однако со временем стал реже появляться на объекте, а потом перестал отвечать на телефонные звонки заказчика. Так что владелец был вынужден искать его помощью полицейских.

Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался 44-летний рецидивист, он сменил место проживания и переехал в другой регион. Но его удалось задержать, когда мужчина вернулся в Воронеж. Теперь ему придется ответить за мошенничество, мужчине грозит до шести лет заключения.