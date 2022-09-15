В райцентре под Воронежем установят монумент с винтом самолета «Аэрокобра»

проект памятника, фото администрации Новоусманского района

В Сквере воинской славы села Новая Усмань установят монумент «Крылья Победы». Его главным объектом станет винт самолета «Аэрокобра», на котором 12 августа 1942 года Александр Авдеев протаранил вражеский истребитель. Объект расположат рядом с могилой летчика-героя, сообщила администрация Новоусманского района.

Останки самолета обнаружили поисковиками, они передадут винт воздушного судна для реставрации. После этого будет обустроен монумент и на него установят винт.

Ранее в сквере Воинской славы реконструировали мемориальный комплекс, состоящий из братской могилы № 199 и памятника Герою Советского Союза Александру Авдееву. На монументе летчику заменили гранитные плиты с портретом и текстом и дополнительно установили латунные пластины с контуром самолета, на котором Александр Авдеев выполнил таран.