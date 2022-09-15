В Воронежском концертном зале стартует музыкальный сезон

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежском концертном зале начинается сезон. 26 сентября стартует абонемент №1 «Музыкальный калейдоскоп». Симфонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Андросова и певица Ольга Чиркова представят программу «Родина моя».

В концерте прозвучат романсы, популярные песни советских и современных композиторов: «Родина моя» (А. Евдокимов), «Волга» (М. Фрадкин, Л. Ошанин), «Под дугой колокольчик поет» (М. Николаевский, В. Гарлицкий), «Твои следы» (А. Бабаджанян, Е. Евтушенко), «Грибы-грибочки» (В. Темнов, П. Черняев), «Поговори со мною, мама» (В. Мигуля, В. Гин), «Колдовская трава» (А. Зацепин, Л. Дербенев), «Мать земля моя» (В. Гамалия, А. Тесаров), «Кубанка» (Ю. Кузнецов), «Я люблю вас» (Я. Пригожин, Ю. Адамович), «И льется песня» (В. Кручинин, М. Лахтин), «Я лечу над Россией» (Г. Пономаренко, О. Левицкий).

Начало в 19.00, 6+

Следующие концерты в рамках абонемента №1 пройдут 13 ноября и 28 декабря.

В ноябре меломаны услышат программу «Оркестровые династии». Прозвучат произведения Цфасмана, Пелециса, Щедрина, Чайковского, Вивальди, Поппера, Равеля. В концерте участвуют солисты Адель Есина (альт), Яна Мирошникова (скрипка), Виолетта Есина (скрипка), Николай Бабушкин (фагот), Наталья Хамкалова (флейта), Дарья Бабушкина (виолончель), Дмитрий Говорухин (кларнет), Арсений Мингалев (виолончель).

А в декабрьской программе с нашим оркестром выступит солистка Белградской оперы Мария Елич (сопрано, Сербия). Восходящая звезда мировой оперной сцены исполнит арии из опер Пуччини, Верди, Бизе, Моцарта и другие.