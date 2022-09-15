Стали известны мероприятия, которые пройдут в Воронеже в День города

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 сентября Воронеж отметит День города в усеченном формате. 14 сентября губернатор отменил массовые мероприятия и салют. Но в центре можно будет с 9.00 до 21.00 погулять по перекрытым от транспорта улицам и посетить несколько событий.

- В рамках Дня города мы проведем только процедуру чествования нового Почетного гражданин и вручим награды «Воронеж - город воинской славы», а также некоторые мероприятия, которые носят познавательный характер, - сообщил руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

С 10.00 до 18.00 на улице Карла Маркса пройдет выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов.

С 11.00 до 15.00 в Пушкинском сквере можно посмотреть выставку рисунков учащихся воронежских детских художественных школ и книжную выставку. В это же время на прилегающей к Кольцовскому скверу территории со стороны площади Ленина пройдет акция «Белый цветок» - благотворительная выставка-ярмарка по сбору средств на лечение онкобольных детей.

С 11.00 до 16.00 на площади у здания Агропрома можно сфотографироваться на фоне декораций, посвященных 350-летию Петра I.