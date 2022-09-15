В учреждениях Воронежской области вводят масочный режим из-за приближающегося пика заболеваемости ковидом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Губернатор Александр Гусев ввел рекомендацию по масочному режиму для сотрудников учреждений, подведомственных правительству Воронежской области.

- Поддержу рекомендации по масочному режиму для сотрудников наших учреждений. Это решение правильное. Так, мы защитим людей, которые к нам обращаются, - отметил глава региона.

Пик заболеваемости коронавирусом, по расчетам департамента здравоохранения, ожидают в Воронежской области в течение двух недель. Медики надеются, что дальше ожидается спад заболеваемости.

- Такое ощущение, что мы достаточно быстро выйдем на плато и потом будем снижаться. Тяжесть протекания заболевания не такая агрессивная, как в предыдущие волны. Будем надеяться, ничего не изменится, - отметил Александр Гусев.