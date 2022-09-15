Воронежец повторно попался пьяным за рулем

Ночью в переулке Новороссийский сотрудники ДПС остановили трицикл. У 58-летнего воронежца имелись внешние признаки алкогольного опьянения - водитель был красным, у него была нарушена речь, неустойчивая поза и поведение, не соответствующее обстановке. От предложения сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

При дальнейшем разбирательстве полицейские установили, что в феврале 2020 года он уже был оштрафован за похожий случай и суд лишил его прав управления транспортными средствами на 1,5 года, но мужчина не сдал водительское удостоверение в ГИБДД в установленный срок. На этот раз на подозреваемого завели уголовное дело за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему грозит до двух лишения свободы.