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Здоровье15 сентября 2022 13:20

В Воронежской области в течение 2 недель ожидают пик заболеваемости ковидом

По оценкам врачей, дальше волна пойдет на спад
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пик заболеваемости коронавирусом ожидают в Воронежской области в течение двух недель. Об этом сообщили в правительстве региона.

- По расчетам департамента здравоохранения, пик текущей волны ковида в Воронежской области будет достигнут в течение ближайших двух недель. Дальше ожидается спад заболеваемости, - отметили в пресс-центре регионального правительства.

Напомним, ежедневно идет прирост заболевших коронавирусом. Сегодня, 15 сентября, федеральный оперштаб объявил о 1 648 новых случаев ковида в Воронежской области (накануне было 14 сентября их было 1 541).